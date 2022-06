Creador de Jojo’s le hace tributo especial a Dragon Ball

En el mundo del manga algo que se suele ver con frecuencia son los tributos, puesto que algunos fanáticos hacen recreaciones fantásticas de sus series favoritas mediante dibujos. Sin embargo, también suele pasar que los propios creadores, quienes elaboran artes conceptuales de los trabajos de sus colegas, pero usando su propia técnica de dibujo.

En el último número del manga Saikyo Jump, Hirohiko Araki (creador de Jojo’s Bizarre Adventure) aprovechó la oportunidad para probar sus habilidades dentro del mundo de Dragon Ball Z. Haciendo una recreación de dos personajes icónicos de la franquicia, Cell en su forma perfecta y Gohan en Super Saiyajin 2, estos con el estilo ya conocido de Araki.

Aquí lo puedes ver:

Dragon Ball Super Gallery #12

Volume 33 Redraw by Hirohiko Araki

– From Saikyo Jump (August 2022) pic.twitter.com/r4Yg4aujXn — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) June 29, 2022

Dragon Ball Super Galería #12 Volumen 33 Redibujado por Hirohiko Araki Desde Saikyo Jump (agosto de 2022)

Este tipo de colaboraciones no son nuevas en la industria del manga, dado que en otras ocasiones se ha podido ver cómo el autor de Attack on Titan hizo su propia versión de la familia Forger de Spy X Familiy. También pasó hace años con los personajes de One Piece al estilo de Dragon Ball, así como el creador de Naruto también dibujó al propio Gokú.

En noticias relacionadas a Dragon Ball. Hace poco se reveló la llegada al límite del Ultra Ego de Vegeta, transformación que se ha convertido en tendencia debido a sus grandes niveles de poder que crecen conforme la batalla se desarrolla. Si quieres conocer todo respecto a la noticia, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: ComicBook