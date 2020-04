“¿A dónde se fue el amor por Star Wars?” Daisy Ridley en The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker es un tópico algo delicado para los fans de estas películas. Por un lado le dio una conclusión a una historia con décadas en desarrollo, pero no logró cumplir con las altas expectativas. La respuesta del público fue mixta y dejaron claro este punto en redes sociales, en donde Daisy Ridley, protagonista de Episodio VII, VIII y IX, se cuestionó el amor de la gente por Star Wars.

A pesar de que The Rise of Skywalker logró recaudar más mil millones de dólares, la respuesta fue mixta, algo que se dejo bastante claro en sitios como Rotten Tomatoes y Twitter. Recientemente, la actriz que interpretó a Rey participó en el DragCast podcast, en donde habló sobre la reacción del público en redes sociales durante diciembre y enero, tras el estreno de Episodio IX. Esto fue lo que mencionó:

“Honestamente, ha cambiado película por película, como el 98% es tan sorprendente, esta última película fue realmente complicada. Enero no fue tan lindo. Fue extraño, sentí que todo este amor que nos habían mostrado la primera vez, pensé, ‘¿A dónde se fue el amor? Creo que es algo complicado cuando eres parte de algo tan lleno de amor y luego a la gente [no le gusta]. Supongo que ahora las conversaciones son más públicas, por lo que hay cosas que no habría visto, pero honestamente tratando de desplazarme por mi suministro de noticias en enero y tratando de no ver las cosas de Star Wars, veía titulares y decía ‘Oh, Dios mío esto es muy molesto’. Así que ha sido complicado, pero después de tener esa cosa me siento realmente orgullosa de ello, y estoy muy emocionada de ser parte de eso”.

