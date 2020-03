Esta animación nos da un vistazo al concepto inicial de Star Wars Episode IX

Star Wars Episode IX es un tema algo controversial en la actualidad. Mientras que muchos estuvieron contentos con The Rise of Skywalker, un grupo de fans deseaban ver finalizado el guión y arte conceptual filtrado de Colin Trevorrow, conocido como Duel of Fates. Y ahora, gracias a una animación, su sueño se ha hecho realidad… por lo menos una parte de su sueño.

En una colaboración entre el youtuber Mr. Sunday Movies y el animador Ethan Taylor, se nos presenta una representación visual de algunos de los puntos más importantes del concepto original del episodio nueve de Star Wars, con todo y pequeños toques de humor esparcidos.

De esta forma, fans de este concepto inicial por fin podrán gozar de una representación en movimiento de algunos puntos importantes de este guión, como la aparición del maestro Sith Tor Valum a Luke, y el enfrentamiento final. Con suerte, los conceptos de Colin Trevorrow pueden llegar a utilizarse en futuros proyectos de Star Wars.

En temas similares, ha surgido una foto más del cancelado Star Wars: 1313. De igual forma, se han filtrado más detalles de Star Wars Project: Maverick.

Vía: Mr. Sunday Movies