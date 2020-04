Guionista de Solo: A Star Wars Story no cree que vaya a tener secuela

Solo: A Star Wars Story podría ser la entrega con menor recaudación de toda la franquicia, pero algunos fans esperan que este spin-off tenga una segunda parte. Para ese pequeño grupo de personas, lamentamos arruinarles sus esperanzas, pues su guionista asegura que Lucasfilm no tiene contemplado trabajar en su secuela, al menos por ahora.

Ahora que el final de la Saga Skywalker ha llegado a su fin, el futuro de la franquicia en el cine es un tanto incierto. Con todo el éxito que tuvo The Mandalorian en la plataforma de streaming Disney+, es probable que las aventuras en solitario de un joven Han Solo pueden transcurrir en la pantalla chica, pero no esperes verlas en un futuro cercano. Jon Kasdan, co-escritor de Solo, dijo lo siguiente:

Don’t think anyone’s pursuing a Solo sequel at the moment @KenobiJj I think a feature, at this point, would be a tough sell & the D+ Star Wars slate is really…pretty packed, all shows I’m lookin forward to. My work on Indy is long over but I’m excited there’s forward movement!

