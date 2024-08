The Lord of the Rings es una de las trilogías más exitosas en la historia de Hollywood. Sin embargo, estas cintas son un producto de su época, y difícilmente se podrían replicar hoy en día. Esto va más allá de aspectos técnicos, puesto que Cate Blanchett, quien interpretó a Galadriel, ha confirmado que ella y el resto del elenco no recibieron dinero por sus actuaciones.

Si bien a cada actor se le pagó por su trabajo, Blanchett ha revelado que, a diferencia de algunas películas hoy en día, ninguno de los actores recibió alguna bonificación por el éxito de estas cintas en taquilla. Esto fue lo que comentó la actriz durante una entrevista para la nueva película de Borderlands:

“¿Bromeas? No. Nadie cobró nada por hacer esa película. (…) Esa película fue mucho antes de todo eso [de recibir porcentajes de taquilla]. Quería trabajar con el tipo que hizo [la película de comedia de terror de 1992] Braindead. Básicamente, recibí sándwiches gratis. Y pude conservar mis orejas [de elfa]. A las mujeres no se les paga tanto como uno cree”.

Como ya lo mencionamos, esto es algo que hoy en día ya no sucede. El contrato de los actores más populares de Hollywood ya no solo incluye un alto salario, sino que también la promesa de recibir parte de las ganancias en taquilla. Esto no era algo común a inicios del siglo, cuando se filmaron las películas de The Lord of the Rings. En temas relacionados, ¿Viggo Mortensen regresará para la siguiente película de The Lord of the Rings? De igual forma, surge escena inicial de la segunda temporada de The Rings of Power.

Nota del Autor:

Era normal no ganar dinero por una película exitosa en ese momento. Hoy en día es más común, pero también crear una atmósfera en donde el objetivo está, por completo, en el éxito financiero, por lo que se toman menos riesgos, y la originalidad es dejada de lado.

Vía: CNN