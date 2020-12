343 Industries desmiente rumores sobre un modo battle royale en Halo Infinite

Pese a que Halo Infinite iba a ser el gran juego de Xbox para el final de año, el título tuvo que ser retrasado para entregarle al público la mejor experiencia posible. De esta forma, Microsoft y 343 Industries se han mantenido en silencio sobre el desarrollo de esta entrega durante las últimas semanas. En consecuencia, varios rumores han causado furor en el internet últimamente. Afortunadamente, uno de estos ha sido aclarado por un miembro de 343 Industries.

Desde hace un par de días surgieron un par de rumores que apuntaban a la inclusión de un modo battle royale a Halo Infinite. Ante esta supuesta información, Brian Jarrard, director de la comunidad en 343 Industries, ha mencionado de forma sarcástica que esto no es verdad. Esto fue lo que comentó:

Btw yes I’m aware we could help solve this with real news. We certainly have some things we’re overdue on and eager to talk more about. We’re in the process of pulling together a year-end update.

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 30, 2020