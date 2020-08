343 Industries asegura que Halo Infinite sí llegará a Xbox One

Halo Infinite se ha visto envuelto en una serie de rumores que pintan al desarrollo como un proceso bastante complicado. Recientemente les comentamos sobre un reporte que mencionaba la posibilidad de que la versión del Xbox One fuera cancelada debido a problemas de rendimiento en versiones antiguas del hardware. Sin embargo, un miembro del equipo de Halo Infinite ha mencionado que este no es el caso y el esperado FPS sí llegará a esta plataforma.

Después de que Snip3down, jugador profesional de Halo, mostrara su preocupación sobre la posible cancelación de la versión de Xbox One, John Junyszek, community manager de Halo Infinite, comentó que este no es el caso, y los planes de lanzar el juego en Xbox One y Xbox Series X en algún punto de 2021 siguen en marcha. Esto fue lo que comentó:

Hey Eric – we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020