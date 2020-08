Halo Infinite: La versión de Xbox One podría ser descarta por problemas técnicos

Tal parece que el desarrollo de Halo Infinite sigue encontrándose con grandes problemas. Aunque por el momento no hay una confirmación oficial, un rumor señala que la versión de Xbox One de este FPS podría ser descartada completamente, debido a problemas de rendimiento en la consola de actual generación.

Esta información proviene por parte de un usuario verificado de Resetera y quien previamente acertó en un par de filtraciones sobre juegos first party de Xbox, conocido como Sponger. De acuerdo con su reporte, 343 Industries está experimentado con problemas para mantener una resolución estable de 900p en los modelos más antiguos del Xbox One S, lo que lo ha llevado a considerar hacer del FPS un título exclusivo de próxima generación luego de su reciente retraso.

Esto fue lo que comentó Sponger en una publicación en Resetera:

“[La] versión actual de Halo Infinite en Xbox One S no está ni cerca de 1080p (incluso por debajo de 900p) y tiene serios problemas de carga de activos (mucho peores de lo que se ha visto en el demo de PC). La idea es cambiar a nivel del motor cómo se cargan los activos, hacer que RT sea el predeterminado (mejorar / ‘desbloquear’ algunos activos), mejorar la geometría, el posprocesamiento y agregar más interactividad vinculada a la CPU. Es bastante complicado tomar decisiones, pero están convencidos de que necesitan hacer el mejor juego de Halo de todos los tiempos”.

Además, se afirma que Xbox no ha descartado retrasar Infinite más allá de 2021 si creen que el juego se beneficiaría. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Microsoft, y considerado que esta decisión rompería la gran promesa de que todos los títulos first party de Xbox para los próximos años se lanzarán tanto en las consolas actuales como en las de próxima generación, dudamos que la compañía confirme o desmienta esta información por el momento.

En temas relacionados, la fecha de lanzamiento para Halo Infinite filtrada por Amazon resultó ser falsa. De igual forma, 343 Industries asegura que la producción de la serie de Halo no impactó el retraso del juego.

Vía: VGC