La Opening Night Live nos presentará un demo de Ratchet & Clank para PS5

Esta semana se llevará a cabo la Opening Night Live, el último gran evento del Summer Game Fest, donde tendremos la oportunidad ver el estreno mundial del demo de Ratchet & Clank: Rift Apart para el PS5.

Entre todos los anuncios que planea dar Geoff Keighley en el evento virtual, el demo Ratchet & Clank: Rift Apart sin duda alguna es uno de los más interesantes, además se ha confirmado que este adelanto no tendrá algún tipo de corte. Cuando este título fue revelado durante la presentación de The Future of Gaming, Sony lo uso para demostrar el poder de la unidad SSD del PS5 y como hace a los tiempos de carga casi inexistentes.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5 Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero considerando que fue uno de los juegos presentados el pasado mes de junio, es posible que veamos un estreno durante el primer año de la consola. De igual forma, te recordamos que la Opening Night Live se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto a la 1:00 PM (hora de la Ciudad de México).

En temas relacionados, durante esta presentación también tendremos el primer vistazo a la segunda temporada de Fall Guys. De igual forma, se ha confirmado que The Game Awards 2020 se llevará a cabo de forma digital.

Vía: Geoff Keighley