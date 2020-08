Todd McFarlane revela nueva e impresionante figura coleccionable de Batman

Todd McFarlane, el legendario artista de comics, reveló que su compañía, McFarlane Toys, lanzará una nueva figura Gold Label para todos los coleccionistas. Esta línea de coleccionables incluirán algunos de los personajes más populares entre los fans, en cantidades “sumamente limitadas” con un empaque especial. Naturalmente, dicha colección debutará con Batman.

Esta figura de siete pulgadas fue diseñada por el propio Todd e incluye una versión totalmente nueva del traje. Entre sus accesorios se encuentran dos espadas, una base, una tarjeta de arte coleccionable con ilustraciones de Batman en el frente y una biografía en la parte trasera. La versión que verás a continuación es solo un prototipo, pero la versión final incluirá hasta 22 partes articuladas.

EPIC sneak peek of BATMAN™️ designed by the one and only Todd McFarlane (THAT’S ME), coming out 2021 as part of McFarlane Toys ‘McFarlane Gold Label Collection’.

For the FULL video with ALL the details, head to my Facebook HERE: https://t.co/fU0A7YlNxS#batman #dcmultiverse pic.twitter.com/SuOElE4fYg

— Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) August 24, 2020