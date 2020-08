007: NO TIME TO DIE anuncia una línea oficial de FUNKO POP!

A pesar de que 007: NO TIME TO DIE fue retrasada hasta el próximo mes de noviembre, los fans de James Bond tendrán la oportunidad obtener una pequeña parte de este mundo de espías, ya que se han anunciado cuatro Funko POP! especiales basados en la siguiente gran aventura de Daniel Craig en la pantalla grande.

En estos momentos puedes acceder a la tienda de 007 y pre-ordenar los Funko POP! de Bond, Safin, Nomi y Paloma aquí. Cado uno tiene un precio de €12 euros, o al rededor de $300 pesos, y comenzarán a ser enviados al público hasta el próximo mes de octubre.

Introducing the NO TIME TO DIE Funko Pop! figures of Bond, Safin, Nomi and Paloma – now available to pre-order at https://t.co/vHkXDj4ixe pic.twitter.com/cXixDt6Txe

— James Bond (@007) August 11, 2020