Un nuevo mini juego llegará a Fall Guys el día de mañana

El día de hoy se celebra una semana desde el lanzamiento oficial de Fall Guys: Ultimate Knockout. En tan solo siete días, el juego se ha posicionado como uno de los títulos independientes más populares de 2020 y, a además de arreglar los errores de conexión, el estudio está trabajando arduamente para agregar más contenido al juego, lo cual comenzará a suceder el día de mañana.

La cuenta oficial de Fall Guys en Twitter ha revelado que el día de mañana, 12 de agosto, estará disponible la primera gran actualización del título. Además de resolver algunos problemas en la física del juego y glicthes menores, se agregará un nuevo mini juego para la última ronda, conocido como Jump Showdown.

🚨 We're about to drop a new level into rotation!!! 🚨

Jump Showdown – A fan-favourite from the beta! 👑

We'll be adding it in our first update TOMORROW!

Patch-notes in the thread 😗👌

More new levels will be coming soon – along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 11, 2020