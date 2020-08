Fall Guys tiene un grave problema con los tramposos

Quizá nadie lo vio venir, pero Fall Guys: Ultimate Knockdown se convirtió en la sensación del momento gracias a lo divertido que puede ser jugar con amigos. Esto, por supuesto, llamó la atención de miles de jugadores, aunque no todos ellos están respetando las reglas del juego e incluso están utilizando hacks para tener la ventaja sobre los demás oponentes.

Tal y como puedes ver en el video de arriba, usuarios están empleando un hack de velocidad para así ganar fácilmente todas las partidas. Lo peor de todo es que esto no es un caso aislado, pues cada vez hay más y más reportes de otros jugadores advirtiendo sobre estos tramposos. La buena noticia es que Mediatonic, desarrolladores del juego, están al tanto de la situación y ya trabajan en una solución:

We’re aware of the speedhackers and are working on it 👌

Thanks for reporting them!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 9, 2020