El fan remake de GoldenEye cancela su desarrollo por problemas con la licencia de 007

GoldenEye es considerado uno de los mejores juegos del N64. Este título demostró que era posible disfrutar de un buen FPS en consolas, y le abrió el camino a varias series y desarrolladores para innovar en el género. El impacto fue tan grande, que un grupo de fans decidieron crear un remake del título. Sin embargo, este proyecto ha sido cancelado debido a problemas con la licencia de James Bond.

El día de hoy, la cuenta oficial de GoldenEye 25, como se le conocía a este proyecto, ha compartido una carta en donde mencionan que Metro-Goldwyn-Mayer y Danjaq, un holding responsable de las marcas registradas y personajes de James Bond, han contactado con el equipo para detener el desarrollo de este título. Esto es lo que comentan:

“Esto siempre estuvo en el aire como una seria posibilidad, pero hemos hecho todo lo posible para seguir adelante con el proyecto. No podemos hacer un videojuego de James Bond, pero aún podemos hacer un gran videojuego con todos los elementos que tuvo nuestro videojuego de acción y disparos favorito de los años 90”.

A pesar de que los desarrolladores tendrán que abandonar este proyecto, no todo está perdido. De las cenizas de GoldenEye 25 surge Project Ianus, un shooter en primera persona que le rendirá honor, no solo al clásico de N64, sino a los FPS de la década de los 90’s. Por el momento no tenemos más información al respecto, aunque considerando que el proyecto original estaba destinado para el 2022, año en que se celebra el 25 aniversario del original GoldenEye, es posible que pase un tiempo hasta que veamos algún tipo de adelanto.

