Robert Pattinson intentó ocultarle a Christopher Nolan su audición de The Batman

The Batman de Matt Reeves es una de las películas más esperadas de 2021. Muchos desean ver qué tipo de historia se adapta a la pantalla grande, las posibles conexiones con otras películas de DC, y a otras personas les llama la atención el gran reportorio de actores en este proyecto. Sin embargo, algunos aún tienen dudas sobre Robert Pattinson como el Caballero de la Noche.

Sin duda alguna, esta decisión sorprendió a más de uno, ya que el actor era normalmente reconocido por su trabajo en Twilight o por alguna película independiente, y no por cintas de acción. Incluso el mismo Pattinson no estaba seguro de obtener el papel, y tuvo que ocultarle a Christopher Nolan, con quien grabó Tenet, su audición para The Batman.

En una reciente entrevista con The Irish Times, el actor de The Lighthouse habló sobre su audición para The Batman, y como tuvo que ocultarle esta información a Nolan. Como recordarán, el director de cine es famoso por crear la trilogía de El Caballero de la Noche. Esto fue lo que comentó Pattinson:

“Es gracioso porque Chris es muy reservado sobre todo lo que tiene que ver con sus películas. Y luego tuve que ser muy reservado sobre las cosas de Batman. Así que le mentí a Chris sobre hacer una adución; le dije que tenía una emergencia familiar. Y tan pronto como lo dije me respondió: ‘Vas a hacer la audición de Batman, ¿no?’”

Sin embargo, obtener el papel no lo es todo, debido a que el actor también necesitaba verse como Batman, por lo cual necesitó trabajar con uno de los mejores entrenadores de Hollywood, de esta forma ha logrado transformase en una fiel representación física del personaje de los cómics. En su entrevista con el medio irlandés mencionó:

“Cuando corro en la pantalla, generalmente lo hago junto John David, que es un ex jugador de la NFL, por lo que es lo más injusto del mundo. El ejercicio máximo que hago la mayor parte del tiempo es un paseo informal. John David puede correr todo el día. Fue bueno para terminar en forma. Pero definitivamente, al principio, hubo días en los que simplemente no podía caminar después”.

The Batman llegará a los cines hasta octubre de 2021. En temas relacionados, Pattinson también ha revelado cuáles fueron los actores que inspiraron su actuación. De igual forma, Colin Farrell habla sobre el increíble guion de la película.

Vía: The Irish Time