Zenimax Studios, propiedad de Microsoft, se sindicalizan

Recientemente han surgido en los diferentes sistemas empresariales los sindicatos de trabajadores, asociaciones que se forman al percibir injusticias de parte de los altos mandos. Esto ha pasado recientemente con los estudios encargados de algunos juegos de Call of Duty y ahora, ZeniMax Studios, están haciendo lo mismo, concretamente 300 empleados que se unen a Communications Workers of America.

Lo más curioso, es que los dueños de ZeniMax, Microsoft, no se han opuesto a esta decisión, por lo que son libres de unirse a estos sindicatos.

Esto es lo que mencionó Christopher Shelton, presidente de CWA:

Aplaudimos a Microsoft por permanecer neutral durante este proceso y dejar que los trabajadores decidan por sí mismos si quieren un sindicato. La empresa está cumpliendo con los compromisos que estableció en sus principios laborales a principios de este año, al tiempo que envía un mensaje contundente a la industria de los videojuegos: el derecho a elegir libre y justamente la representación sindical debe estar en manos de los trabajadores, no de gestión.

También crearon una cuenta de twitter dedicada a los derechos de ZeniMax, esto es lo que publicaron:

QA workers at ZeniMax are extremely passionate about our work and the games we make. Having a seat at the table will ensure we receive fair compensation for the work that we do. A union on the job will protect us and make sure our passion isn’t taken for granted.

— ZeniMax Workers United – CWA (@ZeniMaxWorkers) December 5, 2022