Rick & Morty da el primer vistazo al final de la temporada 6

La serie de Rick & Morty se ha convertido en una de las más queridas a nivel mundial, eso se debe a su ingeniosa comedia que tiene chistes de simples hasta algunos más elaborados. Y ahora, la sexta temporada está llegando a su fin, pero lo hará de la manera más interesante, dado que piensan cerrar con un episodio acorde a la época del año.

El primer vistazo muestra a Rick entregando regalos multiversales para cada miembro de la familia Smith. Existe la duda de si será un cierre tan intenso como el de la Temporada 5, si cambiará la historia como algunos de los otros. Y es que por ahora, el video promocional que comparten en Twitter luce muy sencillo, pero las cosas podrían cambiar en segundos.

Tune into @adultswim on Sunday, December 11th at 11:00 PM to catch the final episode of Rick and Morty Season 6, "Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation"! pic.twitter.com/mlkrdKiw2q

— Swimpedia (@swimpedia) December 5, 2022