Rick & Morty tendrá pausa antes de que termine la temporada seis

En los últimos días el show de Rick & Morty ha estado transmitiendo sus capítulos de estreno para el deleite de los fans, los cuales poco a poco van a emocionado por las referencias y diferentes conexiones. Sin embargo, se ha anunciado de la nada que la animación cruzará por un descanso, esto de cara a estrenar los episodios finales.

Mediante la plataforma de Twitter, ​​Adult Swim ha anunciado que la temporada estará en pausa desde ahora hasta el 20 de noviembre. Con seis semanas más antes de que la serie regrese para los últimos cuatro episodios. Algo que ni siquiera los fans se estaban esperando, dado que en las emisiones anteriores no había pasado algo similar.

Please use this time to expand your mind in preparation for the rest of the season

Rick and Morty returns November 20th pic.twitter.com/CIF1eFCob6

— adult swim (@adultswim) October 10, 2022