Zack Snyder ya tiene los nombres para Justice League 2 y 3

Después de cuatro años exigiendo el Snyder Cut de Justice League, los fans por fin tuvieron la oportunidad de ver esta cinta hecha una realidad la semana pasada. Ahora, no contentos con esto, el público ahora exige que Zack Snyder retome las riendas del DCEU y termine su trilogía de Justice League, algo que está en la mente del director.

En una reciente entrevista con MTV News, Snyder fue cuestionado sobre la posibilidad de ver una segunda y tercera cinta de Justice League, como originalmente tenía planeado. Esto fue lo que comentó el director al respecto:

“Iré a buscar en mis libros, probablemente escribí, hago esto para todas las películas, probablemente como una página de títulos que probé. Pero sí, probablemente no iba a ser Liga de la Justicia 2 y 3, eso te puedo decir”.

Aunque por el momento no hay algún tipo de información oficial, Snyder sí tenía en mente completar su trilogía de Justice League, al grado de tener nombre para las siguientes dos cintas. Sin embargo, el director no compartió esta información, probablemente para evitar algún spoiler o crear expectativas para algo que tal vez no se haga realidad.

Considerando que Zack Snyder’s Justice League llegó a ser una realidad gracias a los fans, es probable que ellos mismos logren convencer a Warner Bros. de que los planes originales de Snyder se logren concretar, solo es cuestión de esperar. En temas relacionados, así reaccionó el público a la nueva cinta. De igual forma, Snyder espera dirigir las posibles secuelas.

Vía: MTV News