Originalmente, Joker no iba a tener escenas adicionales en Zack Snyder’s Justice League

Joker fue uno de los personajes que más llamó la atención previo al estreno de Zack Snyder’s Justice League debido al nuevo look que se nos mostró del villano. Sin embargo, el príncipe payaso del crimen originalmente no iba formar parte de las regrabaciones, pero el propio Zack Snyder se aseguró de que sí.

De acuerdo con Snyder, una de las condiciones para el lanzamiento de esta nueva Justice League era que ya no podría grabar escenas adicionales, solo podía trabajar con lo que ya tenía. Esto no le pareció al cineasta, así que decidió ir en contra de las reglas de Warner Bros. y grabó escenas con Jared Leto como Joker.

En las propias palabras de Snyder:

“El estudio no quería que grabara nada. Una de las reglas para el Snyder Cut era que tenía prohibido cualquier tipo de regrabación. Por supuesto, yo decidí grabar de todos modos, ¿cómo que de repente hay reglas para mi película? Eso se me hacía injusto. Francamente, se me prohibieron muchas cosas, pero no mencionaré exactamente qué porque sería demasiado.”