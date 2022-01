Ya se filtró Pokémon Legends: Arceus

El próximo 28 de enero por fin llegará Pokémon Legends: Arceus a Nintendo Switch. Sin embargo, desde hace un par de días hemos visto que varias copias de este título ya están circulando por diferentes mercados. Ahora, recientemente se reveló que esta entrega ya fue data minada y, como era de esperarse, fuertes filtraciones ya se pueden encontrar en redes sociales.

Una simple búsqueda en sitios como Twitter, Reddit y Resetera revela los modelos de Pokémon, la lista de Pokédex, la historia completa del juego, la banda sonora y más. De esta forma, estamos hablando de spoilers que podrían arruinar la experiencia de todos aquellos que desean explorar esta región sin tener algún tipo de conocimiento previo.

[Pokémon Legends: Arceus]

The game has leaked on to the Internet.

– File size is 6GB.

– Runs custom Game Freak engine, probably same as SWSH/LGPE.

– First Nintendo game to use NPLN, the new server system first seen in Monster Hunter Rise. (Pia still used for P2P communication.)

— OatmealDome (@OatmealDome) January 19, 2022