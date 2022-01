El día de hoy por fin se ha revelado la fecha de lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Junto a esto, se liberó un reporte en donde se menciona que Traveller’s Tales, estudio responsable por los juegos de LEGO, se ha enfrentado a serios problemas de crunch, no solo durante el desarrollo de este título, sino desde hace varios años.

De acuerdo con Polygon, quien entrevistó a empleados y ex-empleados del estudio, Traveller’s Tales cuenta con un serio problema de crunch. Después del éxito de LEGO Star Wars: The Video Game en 2005, el estudio británico fue adquirido por Giant Interactive, formando a la compañía que conocemos hoy en día. Desde entonces, vimos la creación de juegos de LEGO de Star Wars, Marvel, DC, The Lord of the Rings, Indiana Jones y más propiedades. Sin embargo, el enfoque de hacer una entrega anual llevó a extensas horas de trabajo, en donde quedarse después del horario establecido no era una excepción, sino la regla.

En el reporte se menciona que seis ex-empleados señalaron a Jon Burton, cofundador y director creativo de TT Games, como el principal responsable de este problema. Los ex-trabajadores han señalado que el directivo les gritaba a sus empleados si pensaban abandonar su puesto en la hora establecida, exigiendo horas adicionales. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Un gran problema fue que el crunch fue premeditado. No era un protocolo de emergencia para cuando las cosas salían mal. En cambio, era una herramienta en la caja para la producción; los proyectos se planificaron con períodos críticos en el cronograma, o peor aún, el cronograma era el crunch. […] Ocurría con regularidad debido al tipo de juegos que hacíamos: vínculos con películas y rellenos hechos para niños. Todos tenían plazos dictados por un evento festivo o el estreno de alguna película”.

Este fue un problema que continuó por mucho tiempo. Cuando Warner Bros. adquirió a TT Games en 2007, se prometió un cambio en la dirección, pero las cosas siguieron funcionando de una forma similar por años. Junto a esto, empleados han señalado que trabajaban entre 80 y 100 horas durante seis días a la semana, esto para aumentar su salario, o como el resultado de un chantaje en donde se les mencionaba que salir temprano podría afectar la moral del equipo.

Un par de años después, en 2017, el proyecto de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga comenzó con la promesa de ofrecer grandes cambios a la fórmula de la serie. Entre ellos, se habla de usar el motor de NTT, algo que creó una serie de preocupaciones con los empleados, ya que era algo nuevo para ellos, e implicaba más horas de trabajo. Por su parte, algunos desarrolladores insistieron en el uso del Unreal Engine, pero este no fue el caso.

Junto a esto, los directivos comenzaron a presionar al equipo para crear “el mejor juego de LEGO”. Actualmente, LEGO Marvel Superheroes cuenta con una calificación de 83 en Metacritic. De esta forma, se le exigió a los empleados a “alcanzar el 85”, esto en referencia a las calificaciones. Esto provocó una serie de cambios que no estaban planeados originalmente. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El director solicitaba nuevas mecánicas por capricho, luego pedía que se cambiaran, pero en realidad nunca arreglaba nada que realmente importara. Lean cada reseña de un juego de LEGO. Siempre dicen lo mismo: ‘Las plataformas son basicas, la cámara es terrible, no hay modo cooperativo en línea’. ¡Así que agreguemos un árbol de combate al estilo de God of War! A los niños de 5 años les encantará”.

Aunque LEGO Star Wars: The Skywalker Saga era tratado como el proyecto más importante del estudio, los empleados también han mencionado que algunos equipos eran movidos constantemente entre otros trabajos, provocando que algunos elementos no tuvieran el nivel de atención que merecían.

Sin embargo, desde 2020 las cosas han comenzado a cambiar. Todo comenzó con la llegada de Michael Denny, ex-vicepresidente de Sony Worldwide Studios, como vicepresidente y director del estudio. Junto a esto, algunos veteranos han abandonado el estudio desde entonces. Aunque por el momento aún es muy temprano para hablar sobre cambios sustanciales, parece que estos están comenzando a llegar.

Para comenzar, algunos empleados están contentos sobre los supuestos cambios a los tiempos de trabajo que se están planeados, así como al hecho de que el motor de NTT será abandonado en favor del Unreal Engine. Sin embargo, otros no están felices con el hecho de que el estudio se seguirá enfocando en juegos de LEGO, incluso cuando se había prometido expandir el portafolio de la empresa.

Nota del Editor:

Es muy temprano para ver qué hará la nueva dirección. Si bien se esperan cambios a favor de los empleados, la cultura del crunch es algo que no se puede eliminar tan fácilmente en un estudio que ha adoptado esta forma de trabajo por más de una década.

Vía: Polygon