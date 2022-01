Muchos han señalado que Bobby Kotick, actual CEO de Activision Blizzard, y sus acusaciones de acoso son responsables por la mala imagen y el pésimo desempeño de la compañía en la bolsa. Sin embargo, el director ha mencionado que este no es el caso, y los retrasos de Diablo IV y Overwatch 2 son los responsables del mal estado en el que se ha encontrado Activision Blizzard durante el último año.

En una entrevista con GamesBeat, Kotick fue cuestionado sobre las acusaciones de acoso y comportamiento inapropiado. Sin embargo, en lugar de responder sobre este problema, el directivo desvió la atención hacia el retraso de Overwatch 2 y Diablo IV, señalando que estos fueron los factores más importantes al momento de hablar sobre el estado de la compañía en la bolsa. Esto fue lo que comentó:

Sin embargo, parece que incluso estos retrasos son una consecuencia de su administración. Por medio de Twitter, Tracy Kennedy, una de las productoras de Overwatch, ha señalado que Kotick asignaba nuevos proyectos relacionados con este título, desviando así la atención del equipo de la secuela, provocando retraso tras retraso. Esto fue lo que señaló Kennedy:

Bobby, tell everyone about the random projects for OW1 you all would shove on us, the team would do OT for only them to get cancelled and for months of OW2 dev to have been lost. Or how almost entire teams are turning over and citing you as the reason. Don't be shy. https://t.co/3ksVMMaCwf

