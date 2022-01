Si bien es cierto que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft tendrá repercusiones positivas para los creadores de Overwatch y Call of Duty, uno de los puntos más criticados ha sido la salida perfecta que tiene Booby Kotick. Esto es algo que a Seamus Blackley, creador del Xbox original, le desagrada bastante.

Como sabrán, se espera que Bobby Kotick abandone su puesto como CEO de Activision Blizzard en el 2023, una vez que la compra de la compañía logre concretarse. Sin embargo, el ejecutivo no solo dejará su puesto, sino que recibirá una indemnización de $400 millones de dólares, y parece que todas sus acusaciones de acoso serán olvidadas. De esta forma, Blackley espera que Microsoft logre cambiar la cultura laboral que viven los desarrolladores de esta empresa. Esto fue lo que comentó:

I strongly believe in @XboxP3 as a leader and an executive. I think this is a very insightful move and could represent a huge win for Xbox. There are daunting challenges in all large acquisitions I just see the issues of developer culture as being paramount here, before all else.

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) January 18, 2022