Como parte de las celebraciones por el 24 aniversario de la saga, One Piece está preparando todo tipo de anuncios para los fans. Entre ellos se encuentran la publicación del manga número mil así como un volumen recopilatorio número 100, y parece que ya se filtró la portada de este último.

Dentro de estas mismas celebraciones también se incluyen cinco videos conmemorativos bajo la campaña “WE ARE ONE“. Dichos cortos se empezarán a publicar el próximo 30 de agosto en YouTube, con temas musicales del grupo RADWIMPS. Bueno, gracias a estos cortos tenemos el primer vistazo a la portada previamente mencionada.

El volumen 100 de One Piece todavía no ha sido revelado oficialmente, pero acá ya puedes echarle un vistazo a su portada:

Esta colección se pondrá a la venta el próximo 3 de septiembre en Japón.

Via: ComicBook