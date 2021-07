Las críticas de Space Jam: A New Legacy ya están aquí, y bueno, todo parece indicar que esta secuela decepcionó a la gran mayoría de críticos que la vieron. Este sentimiento es compartido por Joe Pytka, quien en 1996 se encargó de dirigir la primera película.

Según lo reporta TMZ, Pytka no es fan de la secuela, al punto de que incluso la llamó “un desastre nada interesante”. Pytka considera que la trama es simplemente aburrida, y mencionó que necesito sentarse a verla por lo menos cinco veces para poder terminarla. No solo eso, sino que LeBron James le pareció un protagonista que no acerca en absoluto a Michael Jordan, pues cuando salió la original, Jordan era la celebridad más importante en todo el mundo.

“Podrá ser un buen actor y un buen jugador, pero no es Michael Jordan.”

Como te decía antes, la opinión de Pytka parece concordar con lo que la gran mayoría de críticos dijeron sobre A New Legacy. Si tú ya tuviste oportunidad de verla, déjanos en los comentarios qué te pareció.

Via: TMZ