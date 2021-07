Space Jam: A New Legacy ya tiene calificación de la crítica

Tras muchos años de espera, la secuela de Space Jam finalmente llegó a los cines. Debido a lo importante y emblemática que fue la primera película, era evidente que habría mucha expectativa en torno a Space Jam: A New Legacy. ¿Cumplió? Bueno, tristemente parece ser que no, pues la gran mayoría de críticos están de acuerdo en que se pudo haber hecho un mejor trabajo con ella.

Aunque Space Jam: A New Legacy no se estrena hasta este viernes, 16 de julio, algunos medios especializados ya tuvieron oportunidad de verla anticipadamente, y como te lo comentaba, la mayoría concuerda en que no es muy buena. Actualmente, la película cuenta con una puntuación del 47% en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic tiene 36/100.

Acá algunas opiniones en específico:

“No es difícil sentir que Space Jam: A New Legacy es una demostración de marketing de dos horas de Warner. Parece el sueño húmedo de alguno de sus ejecutivos.” Wenlei Ma, de News.com “Esencialmente es un comercial de dos horas para el conglomerado de Warner Bros.. Space Jam: A New Legacy lleva la sinergía corporativa al siguiente nivel.” Nate Adams de The Only Critic “Toma como base lo que funcionó de la original y para crear algo divertido, emocionante, y lleno de sorpresas. No solo eso, sino que también explora lo que es realmente un nuevo legado.” Douglas Davidson, de Elements of Madness

Fuente: Rotten Tomatoes / Metacritic