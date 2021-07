Una vez más, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha atacado directamente a los videojuegos al decir que los niños se están volviendo adictos a ellos por todo el tiempo que están en casa. El mandatario exige el regreso a clases presenciales justamente para evitar esto, pero ¿acaso consideró que todavía no es seguro hacerlo?

Durante la conferencia mañanera del día de hoy, 22 de julio, AMLO declaró lo siguiente:

“Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible. Eso se les está causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas, por horas.

Hasta le pueden decir a uno una grosería, porque están compulsivamente (jugando). Eso no está bien, no, es una adicción. No, a la escuela.”