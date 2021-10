Ya puedes pagar para subir de nivel en Marvel’s Avengers

Pese a que el lanzamiento de Marvel’s Avengers fue todo menos perfecto, Crystal Dynamics ha pasado más de un año arreglando técnicamente este juego, agregando nuevo contenido y solucionando los mayores problemas de la comunidad. Incluso con la llegada de este título a Xbox Game Pass todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, los desarrolladores han implementado una nueva forma de subir de nivel con dinero real, algo que ha molestado a básicamente todos los jugadores.

Aunque la compañía mencionó que los jugadores solo iban a poder gastar dinero para obtener algún traje y elemento cosmético adicional, el día de hoy se ha roto esa promesa. Al entrar a la tienda digital del juego, se puede ver una serie de nuevos ítems, los cuales proporcionan aceleradores de experiencia por 1.5% durante un día, tres días o una semana. El objeto más caro tiene un precio de 500 créditos, es decir, $5 dólares más impuestos.

No es sorpresa que este movimiento sea controversial para la comunidad, especialmente considerando que hace un par de meses el grinding se volvió más pesado. Considerando la mala recepción que ha tenido esta decisión, es probable que Crystal Dynamics y Square Enix reconsideren este apartado.

Argument: "A company would never make a game more grindy by having a bad xp rate so they can sell xp boosts to the player."

Counter argument: "Marvel's Avengers" https://t.co/gbT3rpcB8Z

— Kinglink (@KinglinkReviews) October 8, 2021