Sobra decirlo, pero Marvel’s Avengers no fue necesariamente el mejor juego cuando se lanzó en 2020. Aunque sí tiene una módica cantidad de fans y seguidores, lo cierto es que quedó muy por debajo por las expectativas tanto de sus desarrolladores como de la comunidad. A pesar de todo, Crystal Dynamics no se ha rendido y siguen lanzando constantes actualizaciones y gracias a su llegada a Xbox Game Pass, parece que este experimento multiplayer ha ganado nueva vida.

Vía Twitter, el analista de videojuegos Benji-Sales, descubrió que Marvel’s Avengers ya había ascendido en varias tablas de la Xbox Store. No solo es uno de los juegos más populares de Game Pass, sino que también brincó hasta la posición número 15 en los juegos más jugados de Xbox en Estados Unidos.

Marvel’s Avengers is in the Top 10 most popular games on Game Pass and has risen into the Top 15 Most Played Games on Xbox overall in the United States since being added to Game Pass last week

Definitely looks like entering the service saw a huge boost in player counts pic.twitter.com/XnStvPy22m

— Benji-Sales (@BenjiSales) October 5, 2021