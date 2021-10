Productor de Bloodborne se une a Team Ninja

Previo a la reestructuración que sufrió SIE Japan Studios a principios de año, se dio a conocer que Masaaki Yamagiwa, productor de juegos como Bloodborne, había abandonado este estudio. Si bien en su momento no se compartió información relacionada con su siguiente paso, el día de hoy se ha revelado cuál es su nueva aventura en este medio.

Recientemente, Shuhei Yoshida, director de la iniciativa enfocada en juegos indie en SIE, compartió un tweet en donde se reveló que Yamagiwa ahora forma parte de Team Ninja, estudio que actualmente está trabajando en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Esto fue lo que comentó al respecto:

A fun evening with Team Ninja’s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021