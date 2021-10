Las versiones clásicas de GTA III, VC y SA desaparecerán

Después de varios meses de rumores, hace unos momentos Rockstar confirmó que la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, colección que incluye Grand Theft Auto III, Vice City, y San Andreas, es real. Junto a esto, también se reveló que las versiones actuales de estos tres títulos desaparecerán de las tiendas virtuales dentro de un par de días.

En estos momentos puedes ingresar a tu tienda virtual de preferencias en PlayStation, Xbox o PC, y comprar las versiones normales de Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas. Sin embargo, a partir de la próxima semana esto ya no será posible. Estos tres títulos desaparecerán de estas plataformas para darle el espacio que se merecen sus nuevas versiones.

Esto no significa que ya no podrás acceder a las versiones normales. Si compras estos juegos, aún podrás descargarlos y hacer uso de ellos, incluso cuando las remasterizaciones lleguen al mercado. Aún no hay una fecha clara para esto, pero si quieres agregar estos títulos en sus versiones no definitivas a tu colección, será mejor que te apures.

Puedes conocer más sobre la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aquí.

Nota del Editor:

Este es un proceso natural. Aunque esto puede parecer contraproducente al momento de hablar de la preservación de videojuegos, los trabajos originales aún existen en sus versiones físicas, las cuales pueden ser difíciles de conseguir. En un mundo perfecto ambas ediciones de estos tres juegos estarían disponibles al mismo tiempo.

Vía: IGN