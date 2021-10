Suicide Squad: Kill The Justice League estrena imágenes

Nos encontramos a solo una semana del DC FanDome, evento en donde tendremos nueva información sobre películas como The Batman y The Flash. Sin embargo, eso no es todo, ya que Suicide Squad: Kill The Justice League también hará un acto de presencia. Si bien hoy no tenemos información clara sobre el siguiente trabajo de Rocksteady, sí se han compartido un par de ilustraciones del juego.

Por medio de sus cuentas oficiales en Twitter, Holly Gordon, Gaz Deaves, Hanno Hinkelbein y Elly, desarrolladores de Suicide Squad: Kill The Justice League, compartieron una serie de imágenes de Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Captain Boomerang, los personajes principales de este juego.

Desde la revelación de este título en el pasado DC FanDome, no hemos tenido noticias sobre este trabajo. Considerando que Suicide Squad: Kill The Justice League estará disponible el próximo año, existe la posibilidad de ver gameplay y nuevo tráiler del nuevo juego de Rocksteady la próxima semana.

DC FanDome se llevará a cabo el próximo 16 de octubre. En temas relacionados, James Gunn ya está trabajando en un nuevo proyecto de DC. De igual forma, ya tenemos a un nuevo Superman.

Vía: Rocksteady