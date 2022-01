El original DOOM no solo es uno de los FPS clásicos que todos los fans de este género deben de probar al menos una vez, sino que también es el chivo expiatorio de todo aquello que tiene una corriente eléctrica. Ya no hablamos de solo consolas o PC, sino de refrigeradores, calculadoras y, como un reciente experimento ha dejado en claro, incluso con un teléfono de dial giratorio es posible disfrutar de este título.

Recientemente, el usuario conocido como yoshinokentarou, publicó un vídeo que nos muestra que es posible jugar DOOM con un teléfono de dial giratorio como control. Así es, incluso algo tan obsoleto puede ser usado por los usuarios para llevar al límite la idea de que DOOM se puede jugar en todo.

ダイヤル式電話でDOOMを操作する猛者が遂に登場

たぶん過去イチ操作性が悪い 1 – ctrl、2 – 左、3 – 右 4 – 上、5 – 下、6 -スペース pic.twitter.com/oAsaqudefy — Yoshino@連邦 (@yoshinokentarou) January 10, 2022

Si bien el meme de “can it run DOOM?” no aplica al 100%, ya que no estás jugando este título directamente en el teléfono del siglo pasado, esto ofrece una nueva forma de experimentar el clásico de id Software. Ahora solo nos queda esperar y ver cuál será el siguiente objeto fuera de lo común que podremos usar para matar demonios.

En temas relacionados, Doom Slayer y más personajes de Bethesda llegarían a Fortnite en un futuro.

Nota del Editor:

Siempre es interesante ver este tipo de experimentos. Si bien dudo que alguien tenga la paciencia para terminar DOOM con un control tan fuera de lo común, esto demuestra la longevidad de este título.

Vía: yoshinokentarou