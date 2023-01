Ya jugamos Monster Hunter Rise en PlayStation 5

Monster Hunter Rise es uno de mis juegos favoritos en Nintendo Switch. Desde su lanzamiento en marzo de 2021, he invertido casi 200 horas. He completado todas las misiones principales, y solo me faltan unas cuentas de la expansión, Sunbreak, la cual llegó en junio de 2022. En septiembre del año pasado se dio a conocer que este título ha superado las 11.2 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en la segunda entrega más exitosa de la serie. Este hito se alcanzó con casi dos años en la consola híbrida, y poco menos de uno en PC. Sin embargo, este no es el final para este capítulo en la historia de Capcom, ya que estamos a solo unos días de la llegada de Monster Hunter Rise a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Game Pass día uno.

La idea de llevar este aclamado título a nuevas plataformas no solo hace sentido desde una perspectiva de ventas, sino que es algo que los fans de la serie han pedido desde hace tiempo. Monster Hunter World logró vender más de 18 millones de unidades vendidas. Si bien parte de este número tuvo la oportunidad de disfrutar de la más reciente entrega por medio del Switch o la PC, también es cierto que un porcentaje simplemente no ha le ha podido experimentar los eventos que se llevan a cabo en la Aldea Kamura. Junto a esto, estamos frente a una versión que mejora sustancialmente el rendimiento del título en consolas, y ofrece una experiencia muy similar a la que se vende por Steam.

De esta forma, he tenido la oportunidad de jugar Monster Hunter Rise, una vez más, desde cero, solo que en esta ocasión en PlayStation 5. Si bien la experiencia base y la historia no han sufrido un solo cambio, no puedo negar que la idea de jugar a más de 30fps en una consola con una capacidad técnica superior era algo que me intrigaba por completo. ¿Acaso vale la pena entrarle a Monster Hunter Rise hoy en día en PlayStation y Xbox? ¿Las nuevas opciones visuales justifican la compra si ya tienes el juego en PC o Switch? A continuación aclaro todas tus dudas.

El verdadero potencial

Monster Hunter Rise en Switch ya era algo sorprendente. El juego corre a unos muy estables 30fps, con la ocasional caída en los momentos más frenéticos. Si bien se usaron algunas técnicas para ofrecer un buen desempeño y una resolución de 1080p en el dock, también es cierto que las texturas y otros apartados no estaban al nivel de lo que muchos esperaban. Estaba claro que había un gran espacio para mejorar visualmente esta entrega. Considerando que el port para PC llegó el año pasado, ya sabíamos qué esperar cuándo se anunció que esta entrega estará disponible a las consolas de PlayStation y Xbox. Aun así, me sorprendió bastante cuando comencé mi aventura en el PS5, y el aspecto visual mejorado fue algo que inmediatamente logró atraparme.

Antes de pasar de lleno a la forma en la que se ve y corre el juego, es importante mencionar que Monster Hunter Rise en PS5 cuenta con tres modos visuales. El primero de estos viene por defecto al iniciar la aventura, y nos ofrece una resolución 4K a 60fps. La segunda opción es muy, pero muy similar, ya que ofrece la misma resolución, con un par de mejoras, y los mismos cuadros por segundo, aunque con la posibilidad de encontrarse con un par de caídas de forma ocasional. Te preguntarás: ¿cuál es la diferencia entre estas? Bueno, todo está en los detalles. Al elegir darle una prioridad a los gráficos, elementos como la calidad de las sombras y las texturas, son más refinados y ofrecen una experiencia visual mucho mayor.

Por último, pero no menos importante, se ofrece la opción de jugar a 120fps, pero a 1080p y sacrificando parte de la calidad que encontramos en las texturas, sombras y otros puntos visuales. Mi recomendación, y la forma en la que he jugado, es el segundo modo, aquel que le da una preferencia a la calidad gráfica. Si bien la diferencia entre lo que encontramos en la opción por defecto y aquella que acabo de recomendar sí se puede notar, no hay un verdadero sacrificio en los cuadros por segundo. Ambas siguen proporcionando unos sólidos 60fps, y en todo el tiempo que he jugado no me he encontrado con un solo momento en donde este número esté por debajo de lo prometido, e incluso si esto llegara a pasar, no es algo que verdaderamente afecte la experiencia.

Estoy totalmente impresionado con la forma en la que se ve y corre Monster Hunter Rise en el PlayStation 5. Hablar de los datos duros es una cosa, pero ver el juego en marcha es otra. El momento en que me quedaron claro las mejoras que se hicieron en este apartado, fue cuando estaba cazando un Basarios, y después de hacer el suficiente daño, su exterior de roca dejó ver un interior con un resplandor similar al jade. En la versión de Switch, este daño era simplemente una textura de otro color, pero aquí está claro que le estamos haciendo daño a lo que es básicamente un monstruo de rocas.

Esto no solo se limita al Basarios, todos y cada uno de los monstruos en el juego base tienen una serie de mejoras en sus texturas que logran mostrar de forma efectiva el daño toman en una cacería. De igual forma, es un deleite ver a estas criaturas simplemente caminar y vivir tranquilas. He de admitir que en la versión de Switch me es imposible ver detalles como los ojos de algunos de los enemigos, pero en el PlayStation 5 este no es un problema.

No solo los monstruos aprovechan de buena forma las mejoras visuales, sino que los escenarios también se ven beneficiados. Un momento similar al de Basarios fue recorrer el desierto, solo para ver el amanecer. Es algo que ya estaba presente desde hace dos años, pero las texturas más refinadas, la oclusión ambiental, las sombras, el HDR, y la resolución a 4K hacen que estas secciones tengan un mayor impacto. Sin embargo, no esperen algo similar a Monster Hunter World, hay que recordar que Rise tiene una dirección de arte diferente, y es algo que se mantiene en PlayStation y Xbox.

El trabajo visual en Monster Hunter Rise en PlayStation 5 es de primer nivel. Capcom ha demostrado, una vez más, el poder del RE Engine. Si bien a primera instancia uno solo puede ver términos como 4K y 60fps y pensar que este es simplemente un port con una mayor resolución y que corre a más cuadros por segundo, es mucho más que eso. Todas las opciones visuales se pueden personalizar para crear una experiencia que vaya de acuerdo a tus gustos. La mejoras en las texturas, sombras, la oclusión ambiental y el uso del HDR hacen que simplemente sea impresionante caminar por Kamura, acampar en la mitad del bosque, y pelear contra todos los monstruos que tiene este título para nosotros.

¿En desarrollo?

La pregunta que muchos tienen en mente es: ¿este es el paquete completo? Recordemos que Monster Hunter Rise ha recibido una extensa cantidad de actualizaciones gratuitas con misiones, armaduras y monstruos adicionales, así como Sunbreak, la expansión que no solo aumenta el número de todas las actividades, sino que también ofrece una serie de mejoras y cambios al gameplay. Lamentablemente, la respuesta a la pregunta es un no, al menos por el momento.

Actualmente, Monster Hunter Rise en PlayStation y Xbox solo incluye todo lo que encontramos en el juego base. Es decir, todo lo que involucra a Kamura, Magnamalo y las Estampidas. Esto quiere decir que hay cerca de unas 20 horas de contenido, pero si optas por completar todas las cacerías y retos disponibles, este número aumentará. Por si fuera poco, todo el contenido que llegó previó al lanzamiento de Sunbreak, como las misiones de eventos especiales, están disponibles desde el primer momento en que comienzas tu aventura. En total, estamos hablando de casi 100 horas de juego.

Sin embargo, Sunbreak, la gran expansión, no está disponible en estos momentos, y llegará en algún punto de la primavera de este año. Por si fuera poco, no hay cross-play ni cross-save. Esto es algo que ya habíamos visto desde el lanzamiento del juego en PC, pero esta sigue siendo una decisión algo extraña por parte de Capcom. Esto quiere decir que los usuarios de PlayStation solo pueden jugar entre ellos, y no hay forma de crear un equipo conformado por alguien en PlayStation, Xbox, PC y Switch. Es probable que este sea un tema controversial para algunos, ya que no muchos tienen la oportunidad de tener todas las versiones de este título.

Por último, pero no menos importante, Monster Hunter Rise también hace uso del DualSense y el Audio 3D en la versión de PlayStation 5. En el caso de las capacidades del control, nos encontramos con los triggers adaptativos, los cuales solo están activados en las armas a distancia, como el arco, y en las torretas durante las Estampidas. Aquí no tenemos una integración impresionante, ya que se queda en el mínimo, con solo un poco de resistencia en los gatillos, y no hay una diferencia notable entre el equipo disponible. De igual forma, el Audio 3D también es usado al mínimo y, aunque es posible distinguir si el rugido de una bestia viene de cierta dirección, esto no es tan notable como debería.

Al final del día, esta sigue siendo la experiencia que recordamos. El gameplay no sufre un solo cambio, y si bien los 60fps o 120fps son más que bienvenidos al momento de una cacería, la estructura y el estilo de juego es el mismo. Si quieres conocer más al respecto, checa nuestra reseña de la experiencia base aquí, así como la expansión aquí.

El comienzo de una nueva aventura

Monster Hunter Rise en PlayStation y Xbox es, sin lugar a dudas, la versión definitiva de esta aventura. Aunque aún falta que esté disponible Sunbreak, no cabe duda de que las mejoras visuales y el mayor rendimiento hacen que la experiencia sea más sólida y sea el lugar perfecto para comenzar para todos aquellos que han deseado entrar a esta serie con este juego en particular.

Visualmente, la opción de darle un mayor énfasis a los gráficos es la recomendada. Jugar a 4K y a 60fps es algo que era impensable durante el 2021, y hoy en día es una realidad que hace que el mundo de este título se sienta más vivo que nunca. Junto a esto, los tiempos de carga son casi nulos, lo cual hace que sea mucho más sencillo comenzar una nueva cacería. Sin embargo, la pregunta es: ¿si ya estás jugando Monster Hunter Rise en Switch vale la pena cambiar al PlayStation o Xbox? Aunque me gustaría decir que sí inmediatamente, la verdad es que va a depender por completo de qué tanto ya le invertiste al juego en la consola híbrida o en PC.

Si ya tienes más de 100 horas en algunas de las versiones previamente disponibles, es muy probable que las mejoras visuales no sean suficientes para convencerte. Tal vez, si en un futuro vemos un cross-save, estaría más que encantado de llevar toda mi experiencia del Switch al PS5. Sin embargo, si no formas parte de este grupo, entonces esta es la versión definitiva para disfrutar de una de las mejores entregas en toda la serie de Monster Hunter.