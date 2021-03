Ya jugamos It Takes Two, y aquí te decimos qué nos parece

La industria de los videojuegos parece que está obsesionada con las experiencias multiplayer, pero solo de cierta clase. El componente cooperativo siempre ha estado presente en el medio, desde Tennis For Two, pasando por Contra y Double Dragon y más títulos similares, hasta Street Fighter II y cientos de experiencias competitivas. Sin embargo, conforme el tiempo pasa y las dificultades del mundo nos impiden reunirnos en un solo sillón, los juegos online se vuelven cada vez más prominentes. Sin embargo, la mayoría de estos tratan al complemento cooperativo como un complemento.

Aunque juegos como World of Warcraft y Destiny 2 le dan una mayor importancia al multiplayer, aún tienes la oportunidad de tener aventuras por tu cuenta, con la posibilidad de completar misiones con completos extraños o amigos. Actualmente no hay muchos títulos que estén 100% dedicados a una experiencia cooperativa. Aquí es donde Hazelight y Josef Fares entran en escena. Después de Brothers: A Tales of Two Sons en 2013, el ex-cineasta convertido desarrollador de videojuegos nos entregó A Way Out en 2018, un título de acción en donde jugar en compañías de alguien era una necesidad y no una opción.

Ahora, en este mes de marzo, Josef “Fuck the Oscar” Fares, nos entregará It Takes Two, su siguiente gran juego enteramente cooperativo. Recientemente tuve la oportunidad de jugar un pequeño previo en compañía de otro miembro de la industria, y platicar con Fares sobre el título que está desarrollando. En esta ocasión, tenemos frente a nosotros un plataformero de acción con diferentes secciones llenas de retos, puzzles y diferentes batallas contra jefes.

A diferencia de A Way Out, el cual era un título similar en tono a Uncharted, en donde la constante acción era el centro de atención, It Takes Two decide entregarnos una experiencia más clásica. En esta ocasión controlamos a una pareja de esposos que están divorciándose. Será nuestra tarea guiar a estos examantes en un viaje de redescubrimiento en donde aprenderán a confiar una vez el uno del otro, y demostrarnos que la comunicación es la clave en toda relación.

Aunque en esta ocasión solo tuve la oportunidad de probar las primeras secciones del juego, el título logró demostrar mucho potencial en su gameplay. Nuestra tarea será superar una serie de retos y destruir todas las barreras que impiden nuestro progreso. Para esto, será necesario colaborar con nuestro compañero o compañera. Pese a que el juego empieza de una forma sencilla, en donde simplemente avanzamos presionando botones y tomando caminos diferentes para llegar a una meta común, esta entrega rápidamente introducirá nuevos conceptos que cambian nuestra relación con el mundo y con la otra persona, y esto es algo que no se detiene.

Sin embargo, eventualmente cada personaje tendrá una herramienta única que será necesaria para abrir un nuevo camino para tu acompañante. Por ejemplo, al principio un personaje tendrá un martillo y el otro unos clavos. Cada uno tiene un enfoque diferente y serán necesarios para que la otra persona logre cumplir cierto objetivo. De esta forma, es posible utilizar los clavos para crear una serie de barras con las cuales es podrás balancearte gracias al martillo. Lo mejor de todo, es que constantemente cambias de instrumentos. En un momento tienes en tu poder este equipo de construcción, y al siguiente será necesario manejar un animal con diferentes poderes. Constantemente estás en movimiento y no hay un solo momento en donde te detengas.

En palabras de Fares:

“El juego es muy variado. Hay mucho contenido para una escena de un minuto. Tendrás la oportunidad de disfrutar de 14 horas con contenido diferente, y eso no lleva mucho tiempo. Es difícil mantener las mecánicas para hacer que todo se sienta como un solo juego, así que es necesario hacer constante toda la experiencia, lo cual es muy difícil, pero es aún más difícil pulir cada mecánica, y creo que hicimos un gran trabajo. El juego se siente rápido y unísono. Sientes que estás jugando el mismo juego sin importar si en cada momento haces algo diferente”.

La cereza en el pastel son los jefes de cada nivel. Aquí, tú y tu compañero tendrán que poner en uso todas sus habilidades para superar una pelea gigantesca. Por ejemplo, el primer jefe nos pide tener una buena coordinación para introducir unos explosivos a una aspiradora, mientras la otra persona apunta dicho electrodoméstico para lanzar las bombas al enemigo.

De igual forma, la historia del juego se complementa de gran forma. Ya que It Takes Two está protagonizado por una pareja que carece de comunicación, es solo natural que nosotros, como jugadores, logremos ponernos en sus zapatos y averiguar la mejor forma de hacer que el amor de estos personajes no se pierda. Fares describe a esta experiencia como una comedia romántica, un género casi inexplorado en el medio, y es algo que le da un giro refrescante a la aventura y el guion que se nos presenta.

Esto fue lo que nos comentó Josef Fares al respecto:

“La comedia romántica no es algo que hayamos visto previamente en los juegos, es divertido hacer algo que nunca se había hecho. Es algo similar a A Way Out, ese fue el primer hecho con un enfoque completamente cooperativo para la historia. Amo intentar nuevas cosas. La comedia romántica era algo que iba de forma perfecta con el gameplay y la historia, era algo natural”.

Ya sea que necesites atravesar una zona en donde necesitas coordinarte para realizar un tipo de lazo mientras que la otra persona presiona un botón, o estás compitiendo en uno de los tantos minijuegos, siempre estás en compañía de alguien. Es imposible jugar por tu cuenta. No muchos juegos se atreven a esto, y es un concepto refrescante para la actualidad, aunque la pandemia puede hacer algo difícil experimentar It Takes Two en el mismo sillón con una persona.

Afortunadamente, este título incluye un friend pass, con lo cual obtendrás una copia digital del juego, la cual se la puedes regalar a un amigo y disfrutar de este título en línea. Aunque mi tiempo con It Takes Two fue algo corto, no puedo esperar para tener la versión completa y jugar en compañía de alguien de confianza cuando este título llegue a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 26 de marzo de 2021.