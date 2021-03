Nintendo anuncia colaboración entre Tetris 99 y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

La segunda Maximus Cup de Tetris 99 del año se llevará a cabo este fin de semana. Similar a las otras 19 competencias, tendremos la oportunidad de conseguir un fondo y tema musical especial. En esta ocasión los jugadores podrán participar para obtener una serie de elementos cosméticos inspirados en Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

La Maximus Cup número 20 se llevará a cabo entre el 5 y 8 de marzo de 2021. Todos los que deseen obtener este nuevo fondo y música, solo tendrán que conseguir 100 puntos en esta competencia. De igual forma, los mejores 99 jugadores a nivel mundial recibirán 999 monedas doradas para utilizarlas en la eShop del Nintendo Switch.

The #Tetris99 20th MAXIMUS CUP event runs from 11pm PT, 3/4 – 10:59pm PT, 3/8! Once you’ve accumulated a total of 100 event points, a new theme will unlock, featuring art, music and Tetrimino designs inspired by the #SuperMario3DWorld + #BowsersFury! @Tetris_Official pic.twitter.com/QknqMuZbDX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 2, 2021