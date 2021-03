Josef Fares, creador de A Way Out, revela lo que más le gusta de la nueva generación

Conforme la industria de los videojuegos avanza, muchos desarrolladores y estudios le dan un gran énfasis al poder visual que nos ofrece la nueva generación, o a la accesibilidad que servicios de streaming proporcionan. Sin embargo, hay una persona que seguirá creando nuevos títulos sin importar las tendencias que gobiernen este medio, nos referimos a Josef Fares, responsable de A Way Out.

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Fares respecto a su siguiente juego, It Takes Two. Fue en esta plática en donde el desarrollador reveló que a él no le importan las nuevas consolas, no tiene nada en contra de ellas, pero considera que la atención de los desarrolladores debería estar en las ideas de sus juegos. Esto fue lo que comentó:

“Es bueno que tengamos una nueva generación. No me importa la tecnología. Lo único que me importa es que sigamos impulsando la creatividad. Si estos avances en el medio complican el proceso creativo, entonces es un problema, es algo malo. Por ejemplo, que los estudios patenten mecánicas de videojuegos es algo horrible. Si algo interfiere con la creatividad lo odio, si algo facilita la creatividad, entonces la amo. Me encanta la nueva generación, ya que nos da acceso a experiencias más complejas y diferentes. Eso es lo que me gusta”.

En este caso, Fares hace referencia a la noticia de que Warner Bros. patentó el sistema némesis de Shadow of Mordor, mecánica que ya no está al alcance de otros desarrolladores. Por lo visto con el PS5 y Xbox Series X|S, parece que el desarrollador de It Takes Two no tiene de qué preocuparse por el momento.

It Takes Two llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 26 de marzo de 2021. En temas relacionados, puedes checar nuestro preview de este juego aquí. De igual forma, Fares no le cierra la puerta a un juego de un solo jugador.

Vía: Atomix