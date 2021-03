Josef Fares, creador de It Takes Two, no le cierra la puerta a un juego de un solo jugador

Josef Fares y su estudio, Hazelight, son conocidos por títulos enfocados al aspecto cooperativo. Desde Brothers: A Tale of Two Sons, pasando por A Way Out, hasta su siguiente trabajo, It Takes Two. Para el creativo, este tipo de experiencias son importantes para la industria. Sin embargo, no le cierra la puerta una entrega de un solo jugador en un futuro.

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Fares respecto a su siguiente juego, It Takes Two. Fue aquí que el creativo reveló que, pese a que seguirá creando juegos con un enfoque completamente cooperativo, en un futuro podría trabajar en un título de un solo jugador. Esto fue lo que comentó:

“Tal vez. Lo que quiero hacer son juegos con un enfoque en la historia, y creo que en los juegos cooperativos hay mucho espacio para explorar. Sin embargo, no le doy la espalda por completo a un juego de un solo jugador”.

A diferencia de otros juegos cooperativos, A Way Out y el futuro It Takes Two le dan un gran énfasis a la historia que dos personas pueden disfrutar al mismo momento. Durante la plática, Fares nos comentó que ya está trabajando en su siguiente proyecto, aunque no compartió más información. Pese a que una experiencia de un solo jugador es una opción, parece que el creativo seguirá explorando las opciones que nos ofrecen las experiencias cooperativas.

It Takes Two llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 26 de marzo de 2021. En temas relacionados, puedes checar nuestra preview de It Takes Two aquí. De igual forma, Fares revela el aspecto que más le gusta de la nueva generación.

Vía: Atomix