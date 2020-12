Ya jugamos Diablo Immortal y acá te contamos qué nos pareció

Hace no mucho tiempo, Blizzard reveló que estaban planeando llevar la gran mayoría de sus franquicias al sector móvil, y ya empezaron a hacerlo con Diablo Immortal, una nueva entrega de la popular saga exclusivo de teléfonos celulares. Aquí en Atomix ya llevamos un par de días jugándolo, y en el siguiente artículo te vamos a platicar sobre nuestras impresiones, opiniones y demás cosas que te interesen saber sobre este nuevo juego.

Antes que cualquier otra cosa, es importante recordar que Diablo Immortal sí forma parte del canon oficial de la saga, y de hecho, se sitúa entre Diablo II: Lord of Destruction y Diablo III. Dicho lo anterior, veamos qué tal está.

La historia es exactamente lo que podrías esperar de un juego de Diablo: un foráneo llega a un misterioso pueblo aterrorizado por demonios, y deberá resolver los problemas de sus habitantes. En el proceso, se dará cuenta que existe una amenaza mucho mayor la cual debe terminar de inmediato, y básicamente, así es como inicia nuestra aventura. Si eres fan de las historias de Diablo, entonces Immortal ciertamente te dejará satisfecho, pero si no, lamento decirte que el título no hará nada para hacerte cambiar de opinión.

Eso sí, vale la pena resaltar que el juego tiene actuación de voz para casi todos los personajes con los que te encuentres a lo largo del viaje, así que ciertamente se aprecia el esfuerzo por parte de sus desarrolladores en brindarnos una experiencia más inmersiva.

Brincándonos al gameplay, y posiblemente lo más importante, puedo decir que tengo opiniones mixtas al respecto. Durante estos días que jugué Immortal, probe dos clases diferentes: el Monje y el Cazador de Demonios. Mi experiencia fue mucho mejor con esta última, pues no logró entender totalmente por qué, pero los controles se sentían mucho más responsivos con ataques a distancia que con ataques melee.

Al ser un juego para celulares, tanto el esquema de controles como la interfaz requieren de un trato especial, y creo que sus desarrolladores han hecho un buen trabajo en ambos apartados. No soy fan de utilizar la pantalla táctil de mi teléfono para jugar, pero con Immortal no me sentí incómodo, además de que la interfaz es sencilla y fácil de entender.

Al igual que sus contrapartes en PC, Diablo Immortal tiene una amplia variedad de enemigos, muchos de ellos ya conocidos por los fans, y algunos otros totalmente nuevos. Para acabar con ellos, tendremos a nuestra disposición un sistema de habilidades que nos permitirá personalizar nuestro estilo de juego como mejor nos acomodemos. Regresando un poco al tema de los controles, es fácil acceder a cada habilidad con un simple toque de nuestro dedo, aunque algunas de ellas requerirán un poco más de precisión por tu parte, puesto que debes apuntar. Otras requerirán que dejes el dedo presionado contra la pantalla por una breve cantidad de segundos.

Por supuesto, al tratarse de un juego de Diablo, deberemos recoger armas y armaduras de nuestros enemigos, y posteriormente, podremos mejorarlas a través del herrero. Importante destacar que las única manera de conseguir equipo es a través de nuestros propios méritos, o sea que no como tal, no existe un sistema de intercambio con otros jugadores. Hablando de esto, nos encontramos con un MMORPG, por lo que será necesario tener conexión a internet en todo momento para jugar.

Otra cosa importante: el juego sí tiene microtransacciones, pero antes de que vayas a pensar cualquier cosa, únicamente son objetos cosméticos que no impactan en lo absoluto el gameplay. Al menos por ahora.

En general, diría que mi experiencia con Diablo Immortal fue bastante entretenida, pero no se compara para nada con jugar Diablo en una PC o consola. Pese a que sus controles son responsivos, y la interfaz es accesible y fácil de utilizar, el gameplay no logra dar totalmente en el blanco, y en ocasiones, se puede llegar a sentir como si estuviera jugando algún clon de Diablo o algo por el estilo.

No me malinterpretes, la esencia de la franquicia está presente en Immortal, pero creo que solo un verdadero fan de Diablo podrá sacarle provecho a todo lo que este juego para móviles tiene por ofrecer. Una última cosa; se trata de una experiencia free-to-play, así que si le das una oportunidad y no te gusta, lo único que perderás es tu tiempo.

Te compartimos los requisitos que debe cumplir tu celular para correr Diablo Immortal eficientemente:

– CPU: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 y superior

– GPU: Adreno 616 / ARM Mali-G52 y superior

– RAM: 2 GB de RAM y más

– Versión: Android OS 5.0 (Lollipop) y superior