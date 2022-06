Ya jugamos As Dusk Falls, y aquí te decimos qué tal

A diferencia de otros medios, los videojuegos permiten que el jugador tome el control de una historia. Si bien el punto de inicio y el final están marcados con una serie de muros invisibles, este medio de entretenimiento permite que la forma en la que uno llega al punto final sea única para cada persona. Las elecciones que uno toma forman un camino específico que puede concluir antes de lo anticipado, mostrar una faceta completamente única dependiendo de nuestras decisiones, e incluso dejar de lado puntos clave para entender el marco general. Esto es algo que se ha visto desde los 80 con Sierra Entertainment y la serie de King’s Quest. Sin embargo, en el siglo XXI el mejor ejemplo de esta forma narrativa lo ha ofrecido Quantic Dream con Heavy Rain, Beyond: Two Souls, y recientemente con Detroit: Became Human. Ahora, a este grupo se le planea sumar As Dusk Falls, la siguiente gran exclusiva de Xbox en consolas.

Originalmente anunciado durante el evento de verano de Xbox en 2020, As Dusk Falls es una aventura narrativa con un gran énfasis en las decisiones para modificar el rumbo de la historia, el cual está siendo desarrollado por INTERIOR/NIGHT, estudio dirigido por Caroline Marchal, ex diseñadora principal de Heavy Rain y Beyond: Two Souls. Después de más de un año sin información, durante el pasado Xbox & Bethesda Showcase tuvimos un nuevo tráiler, el cual confirmó su fecha de lanzamiento para el próximo 19 de julio de 2022. De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de jugar un previo de los primeros dos capítulos de esta entrega, los cuales dejan en claro cuál es la dirección que As Dusk Falls toma, y aquí te digo si vale la pena o no.

Cada elección vale oro

As Dusk Falls toma lugar en 1998, año en que dos familias se encuentran en Arizona. Los eventos que se desarrollan en un lapso de solo unas horas cambiarán la vida de todos los involucrados. El juego abre con dos protagonistas. Vince Walker se embarcan en un viaje por carretera junto a su esposa, hija y padre, para cambiar de hogar, esto después de un incidente en California. Por otro lado, Jay Holt es el hermano menor de un grupo de criminales, quienes decidieron robar la casa de un policía. Estas dos aventuras se conectan en un hotel de paso, en donde el destino de estos eventos será determinado por tus acciones.

Aunque los primeros minutos de As Dusk Falls son todo menos excepcionales, con secuencias que no llaman la atención, y una introducción a los controles algo torpe, una vez que la familia Walker y Holt convergen en el hotel de paso, el juego pisa el acelerador y no lo deja en un solo momento, lo que ocasionó que mi atención nunca se desviara. Al escapar de la policía, los hermanos Holt toman como rehenes a los Walker, así como a los dueños del local. De esta forma, se nos presentan una serie de eventos en donde vemos a Vince hacer todo lo posible para proteger a su familia, mientras Jay va descubriendo poco a poco que sus acciones tienen consecuencias bastante fuertes.

A lo largo de los dos primeros capítulos que tuve la oportunidad de jugar, As Dusk Falls me presentó una historia bien construida que siembra sus ideas de forma acertada y, espero, que el resto de la aventura logre entregar frutos que valgan mucho la pena. Para lograr esto, el juego hace uso de un sistema de decisiones que tiene grandes y pequeñas repercusiones en la forma en la que los hechos ocurren. Al principio se nos presentarán elecciones que tal vez no tengan un gran impacto, como decidir por cuál puerta entra Jay a robar. Sin embargo, esto eventualmente escalará al grado de que te perderás, o tendrás acceso, a grandes porciones de la historia. Por ejemplo, hay un momento en donde el matrimonio de los Waler se pone en duda, y en mi caso decidí confiar en mi esposa y no continuar con este tema, pero el caso contrario, uno en donde presionar desencadena en una serie de conflictos y peleas maritales, también es una opción a la cual no tuve acceso.

Junto a esto, el juego también espera que tengas sentido común para navegar por algunas conversaciones. No solo basta con ser agresivo o pasivo, tienes que tomar en consideración el comportamiento de todos los personajes para salir adelante. En este caso, hay un momento en donde uno de los hermanos Holt se ríe de un chiste de Vince, y cuando llega el momento de acercarte a él, una de las opciones de diálogo es ser gracioso, lo cual hace que cumplir tu objetivo sea más sencillo.

Además de la toma de decisiones y navegar por los diálogos, As Dusk Falls también hace uso de los quick time events para determinar el camino de la historia, incluso fallar una de estas secuencias dará como resultado un nuevo camino en la historia. INTERIOR/NIGHT ha hecho que los errores sean parte de la aventura, y tendrás que vivir con las consecuencias. Sin embargo, este elemento no está tan bien trabajado. Soy consciente de que este es solo un previo y no el juego completo, pero hay un registro tardío entre tus acciones con el control, y el resultado en la pantalla. De esta forma, no solo tendrás que estar prestando mucha atención por el simple hecho de que un QTE podría aparecer en cualquier momento, sino porque el juego bien podría no registrar tus acciones de forma correcta.

Una vez terminado un capítulo, se nos presenta una línea de tiempo que nos muestra el camino que tomamos, así como todas las rutas que nos perdimos, dejando en claro que la rejugabilidad es un punto clave. Además de usar el control, teclado o mouse, también puedes hacer de tu teléfono para jugar As Dusk Falls. Al descargar una aplicación, podrás emplear tu dispositivo como una forma más para tomar decisiones, esto no solo permite que tengas más opciones a tu disponibilidad, sino que hasta ocho personas pueden votar para elegir las decisiones que nuestros protagonistas toman.

Esperando con ansias

A decir verdad, no esperaba algo de As Dusk Falls. Sin embargo, las pocas horas que pasé junto a este juego fueron muy entretenidas. Cuando la historia logra engancharte, no te suelta, y para cuando llegue al final del previo, quería jugar más. El estilo visual, aunque al principio un poco extraño, ya que nos presenta una dirección cel-shading con personajes reales, eventualmente dejó de ser un problema, aunque las escenas de acción no tiene el peso debería. Solo espero que se le hagan los ajustes necesarios al control antes de su lanzamiento. As Dusk Falls llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Game Pass día uno, el próximo 19 de julio de 2022.