Ya hay fecha para la temporada tres de Warzone y Vanguard

Call of Duty: Warzone tal vez ya no sea tan popular como antes, pero sus desarrolladores no han dejado de lanzar contenido desde su debut hace un par de años. Ahora, ya nos han revelado exactamente cuándo es que estará disponible la tercera temporada del battle royale, así como de Vanguard, y acompañaron la noticia con un breve teaser tráiler.

“Task Force Harpy ha descubierto tesoros ocultos de armas clasificadas. La verdad será desenterrada pronto.”

Task Force Harpy have discovered treasure troves of classified arms. The truth will soon be unearthed. pic.twitter.com/1efe4Hm7JF — Call of Duty (@CallofDuty) April 13, 2022

Será el próximo 27 de abril cuando ambos juegos reciban nuevo contenido e indudablemente en los próximos días nos vamos a ir enterando sobre exactamente cuál será dicho contenido. Además, se rumorea que la colaboración con Godzilla vs Kong se estaría llevando a cabo en esta temporada, así que los jugadores podrán anticipar la llegada de estas dos bestias al battle royale.

También vale la pena recordar que Activision ya se encuentra trabajando en la secuela de Warzone, que evidentemente será exclusiva de nueva generación. Por ahora no han dicho más detalles al respecto, pero eso cambiará confore nos vayamos acercando al lanzamiento del nuevo CoD de este año.

Nota del editor: Vaya que Warzone sufrió bastante con la pérdida de sus jugadores, y obviamente todo el escándalo dentro de Activision Blizzard no ayudó. Espero que con su secuela, este popular battle royale pueda regresar a lo que era antes, y que finalmente puedan hacer algo con todos los hackers.

Via: Twitter