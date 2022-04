Pedro Pascal compara la serie de TLOU con The Mandalorian

Para muchos, The Mandalorian fue la serie que “rescató” a Star Wars, esto después de la última trilogía cinematográfica. Dave Filoni y Jon Favreau ciertamente hicieron un increíble trabajo con el show, y de acuerdo con Pedro Pascal, quien también interpretará a Joel en la adaptación televisiva de The Last of Us, lo que HBO está haciendo con ella podría compararse con The Mandalorian.

En una nueva entrevista con GQ, Pascal mencionó que el proceso creativo detrás de la serie de The Last of Us es muy similar al de The Mandalorian. En sus propias palabras:

“Hay una manera muy, muy creativa de honrar lo que es importante y de preservar lo que hace a un videojuego una experiencia tan icónica, y también para incluir cosas que no necesariamente se esperan. Están haciendo algo muy inteligente, es todo lo que puedo decir. Es similar a la forma en que Jon Favreau y Dave Filoni trataron a The Mandalorian, el como Craig Mazin y Neil Druckmann están tratando a The Last of Us — está en buenas manos porque aman la propiedad… Es un producto hecho para la gente que realmente la ama.”

Evidentemente, Naughty Dog está sumamente involucrado con el proyecto y están asegurándose de que la adaptación encaje con la visión que ellos proyectaron en el juego. Al ser considerado uno de los mejores títulos actuales, hay muchas expectativas por parte de los fans y Druckmann y Mazin deberán encargarse de cumplirlas. Por suerte, recientes filtraciones indican que el show va por buen camino.

Nota del editor: Pues si Pascal lo dice, entonces quiero creer que el proyecto final resultará mucho mejor de lo esperado. Sí me preocupa un poco el hecho de que vayan a adaptar la historia del primer juego, pero creo que hay muchísimo talento involucrado en la serie y será difícil que fracase.

Via: IGN