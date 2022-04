A finales de marzo arrancaron las Ofertas de Primavera en la PlayStation Store, y como resultado de esto, cientos de juegos tanto de PS5 como de PS4 bajaron de precio considerablemente. Pues ahora Sony ha agregado más títulos a estas rebajas, y acá te compartimos algunos de los más relevantes.

PS5

– WWE 2K22 – $44.99 USD

– Babylon’s Fall – $41.99 USD

– OlliOlli World – $23.99 USD

– Kena: Bridge of Spirits – $23.99 USD

– Metro Exodus – $7.49 USD

– Lost in Random – $14.99 USD

PS4

– Assassin’s Creed Origins – $14.99 USD

– Yoku’s Island Express – $3.99 USD

– Outward – $9.99 USD

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 USD

– Blasphemous – $6.24 USD

– Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – $9.99 USD

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 28 de abril de 2022, así que todavía tienes un par de semanas más para decidirte. Recuerda que hay más juegos en oferta y para conocer la lista completa, visita la PlayStation Store de tu región.

Via: PlayStation Store