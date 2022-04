QuakeCon 2022 también será completamente digital

A partir de 2020, QuakeCon ha tenido que adoptar un formato completamente digital, esto debido a los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19. Aunque ya va de salida, parece que los organizadores del evento decidieron que para este año la mejor opción sería seguir adelante con este mismo formato, así que no esperes regresar a Dallas sino hasta el 2023.

Esta noticia fue confirmada por la cuenta oficial de QuakeCon en Twitter, en donde explican que una vez más, la incertidumbre en torno al coronavirus ha provocado que adopten el formato digital por tercer año consecutivo. No obstante, también mencionan que ya están planeando regresar al formato físico para la edición de 2023.

This year’s QuakeCon will once again be a digital-only event, August 18-20, 2022. pic.twitter.com/UxJTuZDTYJ

— QuakeCon (@QuakeCon) April 13, 2022