QuakeCon 2020 se llevará a cabo de forma digital este año

El pasado mes de marzo Bethesda anunció que QuakeCon 2020 sería cancelado por los problemas causados por el COVID-19. Ahora, la compañía ha revelado que esta celebración se llevará a cabo este año en un formato digital y bajo el nombre de “QuakeCon At Home”.

QuakeCon at Home se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto. Los espectadores pueden esperar transmisiones en vivo, torneos, recaudación de fondos de caridad y “algunos secretos divertidos”, es decir, un par de anuncios referentes a juegos de la compañía. Esto fue lo que comentaron:

This year we’re celebrating #QuakeCon @ Home! Join us for a global online event taking place August 7-9, including livestreams, tournaments, charity fundraising, and a few fun secrets.

Stay tuned for more details in the coming weeks! pic.twitter.com/fGs5JF3k8c

— QuakeCon (@QuakeCon) June 25, 2020