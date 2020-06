Ya puedes conseguir dos entretenidos juegos gratis en la Epic Games Store

En lugar de llamarse Epic Games Store, alguien ya debería cambiarle el nombre a Free Games Store. Como ya es costumbre cada semana, esta tienda virtual está regalando más juegos para tu PC. En esta ocasión no tenemos GTA V, pero si dos entretenidos títulos para pasar un gran fin de semana.

Primero, si no puedes esperar para ver la cuarta temporada de Stranger Things, entonces no te puedes perder Stranger Things 3: The Game. Este es un beat-em-up cooperativo que sigue los eventos más reciente de la serie. Es un juego decente, y es una buena alternativa a volver a ver todo la serie por décima ocasión.

Por otro lado, contamos con AER Memories of Old. En AER volarás a través de cielos abstractos, explorando libremente ruinas antiguas para encontrar el final de este mundo destrozado. Esta es una experiencia meditativa similar a juegos como Journey.

Por último, a partir del 2 de julio tendrás la oportunidad de convertirte en Arnold Schwarzenegger y jugar Conan Exiles, así como Hue, un juego de plataformas y puzzle que está enfocado en la combinación de colores.

