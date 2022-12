Ya hay fecha para el Summer Game Fest 2023

Aún no acaba el año, pero personas como Geoff Keighley ya están pensando en el 2023. De esta forma, el día de hoy se ha revelado la fecha exacta en la que comenzará Summer Game Fest 2023.

Será el próximo 8 de junio de 2023, cuando la siguiente edición de Summer Game Fest se lleve a cabo. La presentación a cargo de Geoff Keighley será tanto presencial como digital. Aquellos que tengan la oportunidad de asistir al evento, podrán visitar el YouTube Theater en Los Ángeles.

