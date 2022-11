Fans enfurecen por los juegos que faltaron en The Game Awards

El día de ayer se dieron a conocer a los videojuegos y personalizadas nominadas a The Game Awards, ceremonia que lleva celebrándose desde hace ya algunos años atrás en la industria. Y si bien hay categorías que tienen a sus aspirantes más grandes, hay algunas a las que les hicieron falta títulos, algo que los fanáticos notaron y por esa razón se molestaron.

Primero que nada, está el asunto de Bayonetta 3, videojuego ambicioso de Platinum Games que movió el mundo con su lanzamiento hace días atrás, y aunque está nominado en la categoría de acción, algunos piensan que debió entrar en más categorías. Incluso mencionaron que deberían quitar a Stray de su puesto del juego del año por el de la bruja.

Bayonetta 3 not getting nominated for best score/music and best art direction is a huge fucking L to the Game Awards

El siguiente título que los usuarios mencionan es Halo Infinite, shooter que no tuvo una sola nominación el año pasado por haberse lanzado tarde, esto según los estatutos y organización del evento. Eso mismo hizo que se quedara en el limbo, dado que no calificó el año pasado y por ende, tampoco en este 2022 por no haber salido en el respectivo.

Despite having it's issues with post-launch content, the fact that Halo Infinite doesn't have a single Game Awards nomination is insane to me. Is it partially the negative perception around the game because of the post-launch issues? Is it too long ago for people to remember?

