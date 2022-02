Después de compartir cuatro nuevos pósters, se ha confirmado que la cuarta temporada de Stranger Things ya tiene una fecha de estreno, o más bien, fechas. Al igual que otras series, Netflix ha decidido dividir en dos partes las nuevas aventuras de Mike, Eleven y compañía.

La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 27 de mayo de 2022, mientras que la segunda parte llegará el 1 de julio de 2022. Esto significa que la espera por los últimos episodios será de más de un mes, algo que podría molestar a más de uno.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil

— Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022